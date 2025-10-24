Francia, ergastolo senza sconti all'assassina della piccola Lola Daviet

Nel corso del processo, i periti psichiatrici non hanno appurato una vera patologia nell'imputata pur ravvisando in lei una "personalità schizotipica ma non schizofrenica in senso stretto" descritta come "freddezza affettiva, pensieri anomali, e affermazioni sconnesse dalla realtà senza essere del tutto deliranti". L'imputata ha affermato di essersi sentita "normale" dopo aver ucciso la bambina, aggiungendo che a suo avviso "le cose si sarebbero fermate da sole". Il movente dell'omicidio della piccola non è mai stato chiarito. L'imputata ha cambiato versione più volte, parlando di "rabbia contro la madre di Lola", la portiera dello stabile, di un "incantesimo", poi, negli ultimi giorni davanti ai giudici, di un gesto diretto contro il suo ex compagno, per "punirlo". Ventiquattro anni all'epoca dei fatti, Dahbia Benkired è nata ad Algeri ed era in situazione irregolare in Francia. Poco prima dell'assassinio, aveva ricevuto l'ordine di lasciare il territorio francese. Il caso della piccola Lola è stato evocato più volte dall'estrema destra come un esempio evidente della politica lassista dello Stato in tema di espulsione degli immigrati irregolari.