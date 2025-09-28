Usa, sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan: diversi feriti, anche alcuni bambini | L'edificio sacro ha preso fuoco

Diverse persone sono state ferite in una sparatoria negli Usa nella cittadina di Grand Blanc (Michigan), in una chiesa mormone. E' quanto riferisce la polizia che parla di "molteplici vittime" e segnala che l'attentatore è stato neutralizzato. Una fonte informata ha fatto sapere alla Cnn che sono rimasti coinvolti anche alcuni bambini. "Al momento non ci sono minacce per la popolazione", fanno sapere gli agenti, avvertendo però che la chiesa (la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) è ancora in fiamme, come testimoniano diversi video comparsi in rete. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona dello scontro a fuoco. Fonti giornalistiche locali parlano di sei-otto persone morte, informazioni al momento non confermata da nessuna autorità.