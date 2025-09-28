Logo Tgcom24
Mondo
A GRAND BLANC

Usa, sparatoria in una chiesa mormone nel Michigan: diversi feriti, anche alcuni bambini | L'edificio sacro ha preso fuoco

Neutralizzato l'attentatore. La polizia dice che non ci sono minacce per i residenti, ma le autorità raccomandano di tenersi lontani dall'area dello scontro

28 Set 2025 - 19:06

Diverse persone sono state ferite in una sparatoria negli Usa nella cittadina di Grand Blanc (Michigan), in una chiesa mormone. E' quanto riferisce la polizia che parla di "molteplici vittime" e segnala che l'attentatore è stato neutralizzato. Una fonte informata ha fatto sapere alla Cnn che sono rimasti coinvolti anche alcuni bambini. "Al momento non ci sono minacce per la popolazione", fanno sapere gli agenti, avvertendo però che la chiesa (la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) è ancora in fiamme, come testimoniano diversi video comparsi in rete. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona dello scontro a fuoco. Fonti giornalistiche locali parlano di sei-otto persone morte, informazioni al momento non confermata da nessuna autorità.

Michigan, spari in una chiesa: tanti feriti, a fuoco l'edificio sacro FOTO

1 di 3
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

La governatrice: "Violenza inaccettabile soprattutto in un luogo di culto"

 La località della sparatoria si trova a circa 50 miglia (80 chilometri) a nord di Detroit. La chiesa circondata da un parcheggio e da un vasto prato, è vicino a zone residenziali e a una chiesa dei testimoni di Geova. La comunità religiosa comprende circa 8mila persone. "La violenza è inaccettabile dovunque, soprattutto in un luogo di culto", ha detto la governatrice dello Stato Gretchen Whitmer. 

Sparatoria il giorno dopo la morte del presidente più anziano dei mormoni

 La sparatoria si è verificata il giorno dopo la morte, a 101 anni, di Russell M. Nelson, il presidente più anziano della Chiesa di Gesù Cristo degli Ultimi giorni. Secondo il protocollo della chiesa, il prossimo presidente della fede mormone dovrebbe essere Dallin H. Oaks. 

Sullo stesso tema