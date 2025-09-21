Usa, spari in New Hampshire: un morto, l'aggressore ha urlato "Free Palestine"

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un country club del New Hampshire, negli Usa, avvenuta durante la celebrazione di un matrimonio. L'aggressore ha urlato "Free Palestine" prima di essere arrestato dalla polizia. Inizialmente si pensava che ad aprire il fuoco fossero state due persone, ma gli agenti hanno poi appurato che l'assalitore ha agito da solo.