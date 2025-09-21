Usa, spari in New Hampshire: un morto, l'aggressore ha urlato "Free Palestine"

Il 23enne che ha aperto il fuoco, Hunter Nadeau, ha gridato anche "i bambini sono salvi". L'assalto ha preso di mira una festa di matrimonio
Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un country club del New Hampshire, negli Usa, avvenuta durante la celebrazione di un matrimonio. L'aggressore ha urlato "Free Palestine" prima di essere arrestato dalla polizia. Inizialmente si pensava che ad aprire il fuoco fossero state due persone, ma gli agenti hanno poi appurato che l'assalitore ha agito da solo.
Secondo un testimone oculare citato dai media americani, suo nipote si stava per sposare quando l'uomo armato ha cominciato a sparare e urlare "i bambini sono salvi", forse prendendo di mira qualcuno dei presenti.
Ad aprire il fuoco è stato il 23enne Hunter Nadeau. La vittima è invece il 59enne Robert Steven DeCesare.
