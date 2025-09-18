Sparatoria in Pennsylvania, tre agenti morti e due feriti

Lo scontro a fuoco è avvenuto nella contea di York e si è verificato durante l'esecuzione di un mandato
Tre agenti morti e due feriti in condizioni critiche ma stabili. E' il bilancio di una sparatoria avvenuta nella contea di York, in Pennsylvania, secondo quanto riferito dalla polizia. L'incidente si è verificato durante l'esecuzione di un mandato da parte dei cinque agenti. L'aggressore si sarebbe tolto la vita.
"Piangiamo la perdita di tre preziose vite che hanno servito questa contea, questo Stato, questa nazione", ha dichiarato il governatore Josh Shapiro. La sparatoria è avvenuta nell'area di North Codorus Township, a circa 185 chilometri a ovest di Philadelphia, non lontano dal confine con il Maryland.
