Imprenditore italiano ucciso in Albania: identificato il presunto killer, è ricercato

Le autorità albanesi hanno individuato in Kamber Sulçaj, 48 anni, originario di Valona, l'uomo accusato di aver sparato e ucciso l'imprenditore varesino Edoardo Sarchi nella notte tra venerdì e sabato scorso, nella zona di Salaria, circa 200 chilometri a sud di Tirana. Secondo la prima ricostruzione, a scatenare l'aggressione sarebbe stata una lite nata durante una battuta di caccia tra la vittima e alcuni conoscenti. L'automobile di Sulçaj è stata rinvenuta in un'area montana, insieme agli abiti che avrebbe indossato al momento dell'omicidio, un binocolo a raggi infrarossi e un cannocchiale termico. Nel corso delle perquisizioni compiute nella sua abitazione e in quelle dei familiari, situate nel villaggio di Mesaplik (Valona), la polizia ha sequestrato circa 25 mila euro in contanti, tre fucili da caccia e semi di cannabis.