Albania, imprenditore italiano ucciso a colpi d'arma da fuoco

Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Tepelena, città dell'Albania meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale. Sarchi era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. "È stato istituito un gruppo investigativo speciale che, sotto la direzione della Procura, sta lavorando per chiarire le circostanze, raccogliere la documentazione e identificare i responsabili", si legge in una nota ufficiale degli agenti albanesi.