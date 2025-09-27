Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA FARNESINA SEGUE IL CASO

Albania, imprenditore italiano ucciso a colpi d'arma da fuoco

Edoardo Sarchi, 44 anni, è stato freddato sul ciglio di una strada rurale, a 200 chilometri da Tirana. Era titolare di una fabbrica di mattoni

27 Set 2025 - 15:01
© Istockphoto

© Istockphoto

Edoardo Sarchi, imprenditore italiano di 44 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Tepelena, città dell'Albania meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale. Sarchi era proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana. "È stato istituito un gruppo investigativo speciale che, sotto la direzione della Procura, sta lavorando per chiarire le circostanze, raccogliere la documentazione e identificare i responsabili", si legge in una nota ufficiale degli agenti albanesi.

Leggi anche

Biologo italiano ucciso in Colombia, "adescato tramite app di incontri da banda di rapinatori"

Italiano ucciso in Colombia, i genitori di Alessandro Coatti: "Seguivamo il suo viaggio su Google Maps"

Le indagini

 Sarchi, cittadino italiano originario di Cunardo (Varese) ma residente a Tirana, è stato ucciso nelle prime ore della mattinata di sabato 27 settembre nel villaggio di Salari, nel Comune di Tepelena. È stato trovato sul ciglio di una strada rurale, a oltre 200 chilometri a sud di Tirana. Le autorità hanno disposto posti di blocco e controlli in diverse aree per rintracciare l'autore o gli autori del delitto. Secondo le prime informazioni, Sarchi frequentava abitualmente la zona di Tepelena, dove praticava attività venatoria.

La Farnesina segue il caso

 Il Consolato generale d'Italia a Valona è stato informato dalle autorità locali del decesso. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Sin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il Consolato generale sono rimasti in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale, seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare.

Ti potrebbe interessare

albania
imprenditore

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema