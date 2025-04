Biologo italiano ucciso in Colombia, "adescato tramite app di incontri da banda di rapinatori"

Emergono nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Alessandro Coatti, il biologo italiano 39enne ucciso brutalmente in Colombia. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, la vittima sarebbe stata attirata in una trappola tramite un'app di incontri. Coatti, contattato attraverso un falso profilo, è uscito dall'albergo credendo di incontrare una persona, ma ad attenderlo c'era una banda specializzata nelle rapine ai danni di turisti. Il biologo sarebbe stato drogato e derubato, infine ucciso e smembrato. In quattro sarebbero stati identificati a piede libero come responsabili del delitto.