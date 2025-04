Ricercatore morto in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: "Ucciso da una banda che ricatta il governo"

"Era la persona più brava del mondo, non lo dico perché era mio nipote: una ritorsione al governo colombiano". Sono le parole dello zio di Alessandro Coatti, il ricercatore italiano ucciso in Colombia, in circostanze misteriose. Il suo corpo, fatto a pezzi, è stato trovato all'interno di una valigia, lungo un sentiero fuori città. L'uomo era scomparso venerdì da Santa Marta, dov'era arrivato in vacanza il giorno prima. La polizia è riuscita a identificare il corpo del biologo grazie al braccialetto dell'ostello del centro di Santa Marta dove aveva preso alloggio. La conferma è poi arrivata dall'ambasciata italiana a Bogotà.