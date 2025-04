Italiano ucciso in Colombia, i genitori di Alessandro Coatti: "Seguivamo il suo viaggio su Google Maps"

Negli ultimi tre mesi, da quando a fine 2024 aveva lasciato Londra e i progetti di ricerca in biologia molecolare della Royal Society of Biology per intraprendere un viaggio in solitaria tra studio, turismo e volontariato in Sud America, Alessandro Coatti dava aggiornamenti di sé alla famiglia, rimasta a Longastrino di Alfonsine, nel Ferrarese, attraverso Google Maps collegato al pc di casa. E' da lì che mamma Sandra e papà Gabriele, come riferisce Il Resto del Carlino, seguivano passo passo l'impresa del figlio, ritrovato morto e smembrato in una valigia a Santa Marta, città di mezzo milione di abitanti affacciata sul Mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena, in Colombia. All'albergo Marovi, pensione a due stelle del centro storico dove aveva preso alloggio il giorno prima di scomparire, ricordano che Coatti aveva più volte chiesto informazioni sulla strada per arrivare a Minca, una località fino a qualche anno fa inaccessibile per la presenza di gruppi paramilitari, conosciuta come un paradiso per gli amanti della natura come lui che voleva studiare le specie animali locali.