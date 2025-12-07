Addio a PettorAle, l'influencer 26enne è morto per un raro tumore alle ossa

"La malattia ormai è fuori controllo", aveva scritto una settimana fa Alessandro Antonicelli sui suoi profili social aggiornando i suoi follower sul suo stato di salute, come faceva da due anni. Fino all'epilogo
L'influencer e body builder 26enne Alessandro Antonicelli è morto il 6 dicembre dopo due anni di cure contro un raro tumore alle ossa. Viveva a Milano. Proprio dai suoi profili online Pettor_Ale, il suo nome sul suo profilo Instagram che conta 177mila follower, aggiornava costantemente sul suo stato di salute, raccontando la sua storia: dalla diagnosi di osteosarcoma condroblastico del 10 agosto 2023 all'ultimo giorno, quando è comparso l'annuncio della sua scomparsa. Solo una settimana fa, dal ritorno da un viaggio in Giappon, scriveva: "La malattia ormai è fuori controllo".
"Oggi il mondo è un po' più vuoto: Ale è volato via, libero dal dolore, trovando la pace che meritava". Queste le parole iniziale del post che annuncia la morte dell'influencer 26enne. "Sappiamo - si legge ancora - quanto lo abbiate amato e sostenuto, ma ora vi chiediamo di proteggere questo momento doloroso che la famiglia, la fidanzata e gli amici stanno attraversando".
"Porteremo avanti il suo progetto Fuck Cancer - è la conclusione del messaggio, - con la stessa determinazione che lui ci ha insegnato: è ciò che avrebbe voluto, ed è il modo più vero per tenerlo vivo".
Solo una settimana prima, dopo un soggiorno all'estero, Alessandro Antonicelli ai suoi follower scriveva: "La verità è che durante il viaggio in Giappone, e soprattutto al rientro, la situazione è crollata in fretta: sono partito che camminavo ancora, sono tornato che non mi reggevo in piedi senza stampelle".
"A casa il dolore è esploso - continuava a raccontare - e mi hanno ricoverato d’urgenza. La malattia ormai è fuori controllo. Non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma una cosa non cambia: vi mostrerò sempre la mia vita così com’è, senza filtri. La palestra, i viaggi, gli ospedali, le paure: questa è solo un’altra parte del mio percorso, forse la più dura, ma è mia".
"Se il modo in cui affronto questa battaglia può dare forza anche solo a una persona, allora tutto questo dolore un senso ce l’ha. Non vi prometto che andrà tutto bene, ma finché ci sarò resterò me stesso: sincero, testardo, con una voglia di vivere che non molla", le sue ultime parole.
"Inizia un nuovo percorso per me: il dolore al ginocchio e la stanchezza cronica che provavo da oltre un anno come sospettavo non avevano nulla a che fare con i miei allenamenti". E' così che Antonicelli annunciò ai suoi follower la diagnosi di tumore quel 10 agosto 2023.
Come aveva detto si trattava di "un osteosarcoma condroblastico, una forma molto rara di tumore osseo maligno. Un tipo di cancro che colpisce solamente lo 0,2%, 2 casi per milione di persone".
Aggiungendo: "Appena ho avuto il tempo di celebrare la laurea, il superamento dell'esame di ammissione alla magistrale e il trasferimento a Milano, nel momento più alto della mia vita, arriva la brutta notizia. Non so cosa mi aspetta, ma so di essere forte, anche grazie al vostro supporto, e non lascerò che questo mi batti".