Morta Alice Manfrini, su TikTok raccontava il suo cancro

Molti sui social la conoscono attraverso il profilo TikTok perché da quando a febbraio 2021 le era stato diagnosticato un sarcoma di Ewing aveva iniziato a raccontare la sua vita fatta di chemio e radio terapie, di sogni, speranze ma anche momenti bui. "No rain, no flower", aveva messo come frase simbolo nel profilo che era arrivato a toccare i 40mila follower, "non ci sono fiori senza pioggia". L'ultimo video risale all'1 novembre, assieme ai suoi amati gatti.

I primi problemi durante il lockdown - Alice Manfrini aveva iniziato a riscontrare problemi durante il lockdown, a giugno 2020 il ginocchio le procurava forti dolori. Dolori che poi sparivano per settimane. I medici la tranquillizzavano ma la volevano sottoporre a controlli più accurati. La Tac col mezzo di contrasto, complice il Covid che aveva rallentato tutte le procedure ospedaliere, l'ha dovuta rinviare diverse volte fino a febbraio 2021. Solo allora si è potuto scoprire il male che la stava divorando: sarcoma di Ewing.

Ma Alice non si dispera e comincia subito con la chemioterapia. Arriva anche il tanto agognato traguardo personale, la laurea in economia. E poi ancora esami, sei operazioni, radioterapie. Il tumore al ginocchio era inarrestabile. Le metastasi continuavano ad avanzare in tutte le ossa.

Il dialogo attraverso i social - Durante uno dei ricoveri Alice Manfrini è dovuta rimanere sola in ospedale perché i protocolli sanitari erano rigidi per via del Covid. Da qui l'idea di usare TikTok e il cellulare per aprire un diario social. In video si è sempre raccontata senza censure. Anche quando il fisico non le dava la forza per farlo. "Ci sono rimasta male quando mi hanno diagnosticato la malattia - ha detto in una recente intervista -, ma quando sei nel mezzo, capisci che è la tua realtà, è la tua vita, sta accadendo, c'è poco da piangere, va affrontata. Sai che le tue giornate iniziano e finiscono con questa consapevolezza. Mi sono immaginata mille mila scenari di quando succederà, se succederà. Che mi diranno 'sei guarita' e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo". Oggi invece sono migliaia le persone che piangono la sua morte. E però ringraziano anche l'aver potuto conoscere, anche solo virtualmente, uno spirito combattivo che non si è mai arreso.

Che cosa è il sarcoma di Ewing - Il sarcoma di Ewing è un tumore che è stato scoperto da James Ewing un secolo fa. Il tumore di Ewing indica una famiglia di forme tumorali localizzate in diverse parti del corpo, ma che hanno un'origine comune e caratteristiche simili dal punto di vista istologico e genetico. Queste forme tumorali provengono da cellule staminali indifferenziate, cioè da quei tessuti che, nell'embrione, danno origine al sistema muscoloscheletrico e nervoso. Sono tumori che possono insorgere a tutte le età, ma si manifestano prevalentemente nei bambini e nei giovani adolescenti. La maggior parte dei tumori di Ewing si sviluppa nelle ossa, in particolare in quelle del bacino, della regione toracica e delle gambe. In Italia si registrano meno di 100 casi all'anno.