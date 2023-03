Morta Nicoletta Saracco, la 33enne era diventata una testimonial della lotta al tumore al seno

Ad annunciarne la scomparsa è stata la Fondazione Ieo Monzino , della quale la giovane era diventata testimonial. "Siamo addolorati nel dare la notizia che la nostra amica è venuta a mancare. Nicoletta raccontava con naturalezza e sincerità la sua esperienza di paziente oncologica per invitare alla prevenzione e soprattutto per sconfiggere i tanti tabù che ancora, purtroppo, accompagnano la malattia", ha scritto la Fondazione su Instagram.

"Con il suo spirito sempre allegro ha supportato la ricerca Ieo Istituto Europeo di Oncologia con innumerevoli attività e iniziative, tra tutte il progetto Ieo Good vibes on the road e Ni.art.gallery (uno shop online di abbigliamento e accessori per raccogliere fondi per la ricerca, ndr) perché sapeva quanto è importante l'obiettivo che vogliamo raggiungere con la ricerca. Siamo sicuri che chiunque abbia conosciuto Nicoletta porterà dentro di sé la sua forza nell'affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia. Nicoletta ci mancherai, è stato un privilegio averti conosciuto".

Saracco, originaria di Civitanova, nelle Marche, abitava a Milano, dove lavorava nel mondo della moda. Sui social raccontava - con ironia e leggerezza - la sua battaglia contro il cancro, condividendo con i follower tutti gli aspetti del male che l'aveva colpita. Aveva anche creato una rubrica - TTTT: "tette, tacchi, trucco, tumore: manuale di istruzioni antipanico" - in cui parlava di questioni legate alla malattia con i medici dell'Istituto Europeo di Oncologia.

"Nel 2019, a 29 anni, la mia vita si è trasformata in tutt'altro grazie a una diagnosi: tumore al seno metastatico. Il che significava avere una massa non localizzata in un solo punto, quindi non operabile. E così è iniziato il mio lungo percorso allo IEO, Istituto Europeo di Oncologia. Ho trovato un senso a tutto ciò. Il senso è quello di aiutare chi sta come me e sensibilizzare il più possibile i giovani al tema della prevenzione. La diagnosi da un lato ha modificato la mia visione della vita, ma dall'altro non mi ha mai tolto la voglia di vivere e sorridere. Il messaggio che cerco di far emergere è la gioia di vivere a colori. Sono i colori a trasmettere quell'energia di cui tutti abbiamo bisogno", aveva raccontato Nicoletta.

Il cordoglio del sindaco di Civitanova - "Apprendo con dolore e sconcerto della scomparsa di Nicoletta Saracco, una ragazza di 33 anni solare, creativa, piena di forza e di energia. Una ragazza coraggiosa e con una grande voglia di vivere che aveva fatto della sua malattia una battaglia per tutte le donne", ha scritto il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica su Facebook.

"Indimenticabili i suoi look da IEO: visite e cure in tacchi a spillo. Ha dipinto una Madonnina di Guadalupe coloratissima che si è poi trasformata nel marchio Ni.Art.Gallery con il quale raccoglieva fondi per sostenere la ricerca sui tumori e diffondeva l'importanza della prevenzione; ha consentito a tutte le donne di avere visite gratuite con i dottori dello IEO", ha aggiunto il primo cittadino.

"Grazie Nicoletta per tutto quello che hai fatto. Grazie per averci insegnato che nella vita non bisogna mai arrendersi. Civitanova ti porterà per sempre nel suo cuore, con affetto e profonda gratitudine. Giunga alla mamma Maria Silvia, al papà e amico Giacomo e alla sorella Roberta il mio cordoglio e quello di tutta Civitanova. Ciao Nicoletta...che la terra ti sia lieve!", ha concluso il primo cittadino.