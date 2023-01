Morta Elena Huelva, l'influencer 20enne ha raccontato la sua lotta al cancro

La giovane Elena Huelva aveva il sarcoma di Ewing, i medici glielo avevano diagnosticato all'età di 16 anni, e da allora non aveva mai smesso di combattere, con il sorriso, per infondere coraggio, a chi come lei ne avesse bisogno, attraverso le sue parole e le foto via TikTok e via Instagram.

Il suo ultimo post

Lunedì il suo ultimo post, in cui scrive: "Oggi mi sono svegliata non nel migliore dei modi, con un grande spavento.Sono giorni molto difficili, sono sempre più complicati, ma come sapete io sono più forte, e più complicata . Voglio che sappiate che io ho già vinto, molto tempo fa. Continuiamo, sempre". "Voglio chiarire che ho già vinto grazie a tutto l'amore e alle persone che ho al mio fianco - aveva detto in un altro messaggio -. Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana perché ho lottato e ho ottenuto ciò che volevo, dare visibilità alla malattia".