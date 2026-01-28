Normative e repressione - Il National Health Commission cinese e altre autorità sanitarie hanno promesso una stretta contro le frodi e le pratiche illegali nel settore della medicina estetica, puntando in particolare alle cosiddette “crash courses” di pochi giorni che insegnano tecniche cosmetiche senza formazione medica adeguata. Queste iniziative, attivate in almeno 20 città tra cui Pechino e Shanghai , sono viste come rischiose per i consumatori e per la sicurezza delle procedure. Le normative ribadiscono che nessuna struttura può fornire servizi estetici senza licenza appropriata e che i medici devono possedere qualifiche ufficiali e certificazioni. Le autorità hanno aumentato controlli sulla qualità dei prodotti come Botox e filler, e collaborano con la polizia per combattere attività criminali legate a prodotti contraffatti o uso improprio.