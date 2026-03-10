Arte, l'Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 mln di euro

"Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l'acquisto, da parte del ministero della Cultura, di uno straordinario capolavoro di Caravaggio, il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini". A dare l'annuncio della compera è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha firmato l'atto di acquisto. Il Belpaese ha acquistato l'opera per 30 milioni di euro, si tratta di uno dei maggiori esborsi italiani per l'acquisto di un'opera d'arte. Al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini.