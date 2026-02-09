L'Italia compra l'"Ecce Homo" di Antonello da Messina

Il dipinto su tavola sarebbe andato all'asta negli Usa, presso la sede principale di Sotheby's, con una stima tra i dieci e i 15 milioni di dollari: il Mic lo avrebbe acquistato, secondo alcune fonti, sborsando circa 12 milioni di dollari (11 milioni di euro). Si tratta di un'acquisizione importantissima, soprattutto perché il corpus di Antonello da Messina è esiguo e la maggior parte delle sue opere sono conservate in musei.