Da Giotto e i Medici fino a Rothko e Abramovic, tutte le mostre imperdibili del 2026

Firenze rimetterà al centro della sua offerta artistica la figura di Lorenzo de' Medici, il più importante esponente della celebre dinastia della città. Nell'autunno 2026 nelle Gallerie degli Uffizi, l'esposizione "Magnifico 1492" presenterà oltre 100 opere e capolavori, anche arrivati per l'occasione in prestito da diversi punti del mondo. L’obiettivo sarà quello di presentare, anche se in minima parte, la sconfinata collezione d'arte del mecenate fiorentino. Nei mesi precedenti, tra il 14 marzo e il 23 agosto, a Palazzo Strozzi sarà presentata "Rothko a Firenze", una mostra curata da Christopher Rothko ed Elena Geuna che ripercorre l'intera carriera dell'artista, dagli anni Trenta alle tele astratte degli anni Sessanta.