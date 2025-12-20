"Back to Peace?", la guerra e la pace attraverso l’obiettivo dei grandi fotografi Magnum

La mostra affronta temi universali e sempre attuali: la memoria dei conflitti, la fragilità dell’uomo di fronte alla violenza, il dolore dei sopravvissuti e la speranza della ricostruzione. Attraverso immagini di scontri, città devastate, campi di concentramento, ma anche volti di bambini e giovani europei impegnati nella ricostruzione, il progetto stimola una riflessione sul passato e sul presente, offrendo al visitatore uno sguardo profondo sulla storia del Novecento e sul valore della pace.