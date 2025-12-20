"Back to Peace?", la guerra e la pace attraverso l’obiettivo dei grandi fotografi Magnum

A Gorizia una mostra con oltre 200 fotografie di mastri come Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold e Werner Bischof per raccontare il Novecento tra conflitti e ricostruzione
"Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum" è il titolo della nuova mostra ospitata a Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia, che resterà aperta fino al 3 maggio 2026. Il progetto espositivo propone una raccolta straordinaria di oltre 200 fotografie firmate dai più celebri maestri della storica agenzia Magnum, tra cui Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Eve Arnold, Werner Bischof, George Rodger e David Seymour. Attraverso i loro scatti, il pubblico è condotto in un viaggio emozionante che ripercorre il secolo della guerra e della pace, dai fronti della Seconda guerra mondiale alla difficile ricostruzione del dopoguerra.
La mostra affronta temi universali e sempre attuali: la memoria dei conflitti, la fragilità dell’uomo di fronte alla violenza, il dolore dei sopravvissuti e la speranza della ricostruzione. Attraverso immagini di scontri, città devastate, campi di concentramento, ma anche volti di bambini e giovani europei impegnati nella ricostruzione, il progetto stimola una riflessione sul passato e sul presente, offrendo al visitatore uno sguardo profondo sulla storia del Novecento e sul valore della pace.
Il percorso si apre con le celebri fotografie di Robert Capa dello sbarco in Normandia e con gli scatti di George Rodger sulla liberazione dei campi di concentramento, dialogando con i disegni di Zoran Mušič. Seguono i reportage di Wayne Miller sugli effetti delle bombe atomiche in Giappone e il film Le Retour di Henri Cartier-Bresson sul ritorno dei prigionieri di guerra in Francia. Werner Bischof documenta la devastazione in numerosi Paesi europei, mentre David Seymour racconta le esperienze dei bambini vittime della guerra. Le fotografie di Herbert List e il progetto Generazione X, Lavoro mostrano la ricostruzione del dopoguerra, mentre il percorso si chiude con immagini della costruzione del Muro di Berlino, simbolo delle nuove divisioni in Europa. Installazioni multimediali, colonne sonore originali e pezzi storici militari arricchiscono ulteriormente l’esperienza immersiva della mostra.
La mostra Back to Peace? fa parte degli eventi del cartellone di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura. E' organizzata da Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, prodotta da Suazes in collaborazione con Magnum Photos. La mostra è curata da Andrea Holzherr e Marco Minuz, ed è realizzata con il supporto di Magnum Photos Parigi, ICP International Center of Photography New York, Fondazione Henri Cartier-Bresson Parigi, Estate Werner Bischof Zurigo e Musée de La Libération Parigi.