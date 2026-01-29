Claude Monet: The Immersive Experience, per la prima volta in Italia la mostra dedicata all'artista

Dopo il successo ottenuto in tutta Europa e negli Stati Uniti, la mostra interattiva "Claude Monet: The Immersive Experience" fa, per la prima volta, tappa in Italia. La modalità di fruizione dell'esposizione è rivoluzionaria, il mondo vibrante e onirico dell'artista prende, infatti, vita. Grazie a una tecnologia di mappatura digitale 4K gli oltre 300 dipinti esposti prenderanno magicamente vita, dando vita a un capolavoro interattivo a 360 gradi. I visitatori potranno avventurarsi nell'universo di Claude Monet percorrendo un percorso immersivo attraverso il quale avranno la possibilità di esplorare i lavori più celebri dell'artista come le Ninfee, Impressione e Levar del Sole. Questi ultimi, insieme agli altri, verranno proiettati su larga scala - dal pavimento al soffitto - per un'immersione totale nel mondo incantato e colorato del pittore. Le porte dell'esposizione, presentata da Exhibition Hub, sono aperte a tutti. Grandi e piccini potranno godere di un'esperienza onirica e viaggiare con lo sguardo, e con il corpo, per approfondire l'eredità e l'influenza di Claude Monet.