Scoperta in Indonesia pittura rupestre di quasi 68mila anni fa: è la più antica al mondo

Il disegno trovato nel 2015 è stato datato dagli esperti. Sarebbe stata realizzata soffiando pigmento attorno a una mano appoggiata alla parete
Risale a quasi 68mila anni fa e, secondo uno studio condotto dall'Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e l'innovazione insieme all'Università australiana di Griffite pubblicato sulla rivista "Nature", è la pittura rupestre più antica al mondo, almeno fino a questo momento.
La pittura è stata scoperta in una grotta dell'isola di Muna, nell'Indonesia centrale, e risalirebbe, secondo gli esperti, a 67.800 anni fa. La raffigurazione scoperta nel 2015 nella grotta di Metanduno, sarebbe stata realizzata soffiando pigmento attorno a una mano appoggiata alla parete. La datazione è stata ottenuta analizzando i depositi di carbonato di calcio formatisi sulla superficie. Il disegno è lo stencil di una mano, una sorta di contorno che secondo i ricercatori è stato poi elaborato restringendo lo spessore delle dita in modo da creare l'impressione generale di una mano ad artiglio.
Per Adam Brumm, uno dei coautori della ricerca, la pittura "potrebbe simboleggiare l'idea che esseri umani e animali fossero strettamente connessi, qualcosa che sembra già riscontrabile nell'arte pittorica primitiva di Sulawesi, dove conosciamo almeno un esempio di scena con figure che interpretiamo come rappresentazioni di esseri in parte umani e in parte animali".
Per giungere alla datazione di quest'opera d'arte gli studiosi si sono avvalsi di una tecnica di datazione basata sugli isotopi dell'uranio, ossia di varianti di questo elemento con peso atomico diverso, applicata sia ai microscopici depositi minerali che nel tempo si sono formati sia sopra che sotto la pittura. Le analisi sono state applicate a tutti i disegni della grotta e hanno mostrato come il luogo sia stato utilizzato per la produzione artistica per un periodo eccezionalmente lungo, con pitture realizzate nel corso di almeno 35.000 anni, fino a circa 20.000 anni fa.
Proprio sulla stessa isola erano già state trovate numerose grotte con pitture rupestri antichissime, come la grotta di Leang Tedongnge dove erano state individuate nel 2017 le pitture considerate finora le più antiche, risalenti a 45mila anni fa, che mostravano l'immagine stilizzata di un cinghiale. Secondo i ricercatori, l'opera suggerisce che i primi esseri umani moderni, giunti nella regione prima di raggiungere l'Australia, possedevano già una forte capacità simbolica e rituale.