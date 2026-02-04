Roma, cancellato il volto dell'angelo che somigliava a Giorgia Meloni | Il restauratore: "Una richiesta del Vaticano"
Lo ha comunicato Bruno Valentinetti: "La Curia ha voluto così". L'affresco con le fattezze di Giorgia Meloni era diventato una meta turistica
© Ansa
L'angelo con il volto di Giorgia Meloni ora è senza volto. Lo ha coperto nella notte Bruno Valentinetti, il restauratore finito nell'occhio del ciclone - e nel mirino del Vaticano - negli scorsi giorni per un restauro che non avrebbe seguito i lineamenti della figura originaria presente nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina. "L'ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano", ha spiegato. L'intervento è stato svolto nella notte: "La Curia ha voluto così e io ho cancellato". Ora l'opera originale dovrebbe essere ripristinata.
Il parroco: "Code di persone, ma nessuno pregava. Era impossibile"
A darne conferma è stato anche il parroco della basilica romana, monsignor Daniele Micheletti: "Lo abbiamo rimosso. Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto", ha spiegato. "E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare… Non era possibile". Una posizione, quella del parroco, che fin dalle prime ore è rimasta perfettamente allineata con quella del Vaticano espressa dal cardinale Baldo Reina: "Le immagini d’arte sacra e della tradizione cristiana non possono essere oggetto di utilizzi impropri o strumentalizzazioni, essendo destinate esclusivamente a sostenere la vita liturgica".
Il prossimo restauro
Ora l'obiettivo è cancellare, insieme alla polemica, anche ogni traccia dell'esperimento artistico che per qualche giorno ha reso San Lorenzo in Lucina una vera e propria attrazione turistica imperdibile. Per questo la soprintendenza speciale di Roma, su indicazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha già avviato una serie di ricerche di archivio per tentare di individuare un documento - foto o disegno - che mostri il disegno originale. Una ricerca che in realtà era già stata fatta prima dell'ultimo restauro. Da cui poi, tra gli angeli e le "nike" affrescati, è spuntato pure il volto della presidente del Consiglio.