L'angelo con il volto di Giorgia Meloni ora è senza volto. Lo ha coperto nella notte Bruno Valentinetti, il restauratore finito nell'occhio del ciclone - e nel mirino del Vaticano - negli scorsi giorni per un restauro che non avrebbe seguito i lineamenti della figura originaria presente nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina. "L'ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano", ha spiegato. L'intervento è stato svolto nella notte: "La Curia ha voluto così e io ho cancellato". Ora l'opera originale dovrebbe essere ripristinata.