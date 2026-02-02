Roma, folla per vedere l'angelo che somiglia a Giorgia Meloni

Il 31 gennaio, dopo la rivelazione del quotidiano la Repubblica, si è creato un vero e proprio caso politico sul tema. La vicenda ha, infatti, portato le opposizioni a chiedere chiarimenti al Ministero della Cultura e Meloni a ironizzare sull'accaduto: "No, decisamente non somiglio a un angelo", ha scritto sui social, con tanto di emoticon sorridente.