Roma, folla per vedere l'angelo che somiglia a Giorgia Meloni

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina
In questi giorni, tante persone hanno affollato la Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, per vedere l'affresco in cui appare un angelo con il volto somigliante a quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra queste romani, ma anche turisti. L'AdnKronos parla di centinaia di visitatori, molti dei quali, dopo aver visto l'affresco dal vivo, hanno concordato sulla somiglianza.
Il 31 gennaio, dopo la rivelazione del quotidiano la Repubblica, si è creato un vero e proprio caso politico sul tema. La vicenda ha, infatti, portato le opposizioni a chiedere chiarimenti al Ministero della Cultura e Meloni a ironizzare sull'accaduto: "No, decisamente non somiglio a un angelo", ha scritto sui social, con tanto di emoticon sorridente.
Sul caso è stato interpellato anche il restauratore dell'affresco, che ha negato la somiglianza con il premier: "Io ho fatto il restauro di quello che c'era 25 anni fa: non è Meloni".