Parla il restauratore: "Meloni a San Lorenzo? Dicono che le assomiglia, ma non è così"

"Io ho fatto il restauro di quello che c'era 25 anni fa: non è la Meloni. Tutti dicono che assomiglia, ma non è così. Io ho restaurato quello che c'era prima". Queste le parole di Bruno Valentinetti, l'autore del restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, dove si vede un angelo con il volto somigliante a quello della premier Giorgia Meloni, come rivelato da la Repubblica.