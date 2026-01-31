Giorgia Meloni, diventa un caso politico un angelo con il viso somigliante al suo nella Basilica San Lorenzo in Lucina a Roma

Un angelo con il volto somigliante a quello del premier Giorgia Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. È quanto rivelato da la Repubblica che evidenzia la similarità di quello che prima del restauro sarebbe stato "un cherubino generico" e che ora avrebbe le sembianze del presidente del Consiglio "alata, che regge un cartiglio con disegnato lo Stivale". Dalla ricostruzione del quotidiano, il restyling non sarebbe opera dei "restauratori professionali che si occupano di riportare a lustro varie altre parti" di una delle basiliche più antiche della Capitale, ma, come si leggerebbe in un altro cartiglio, di Bruno Valentinetti, che "si presenta con sacrestano, ma anche decoratore". Secondo una testimone sentita dal quotidiano sarebbe un "volontario che è tutte le mattine in chiesa dalle 8 alle 12". Il fatto è diventato un caso politico.