Giorgia Meloni: "Polemizzano sull'Ice, ma poi chiedono agli Usa di occuparsi della nostra difesa"
Il premier, durante un colloquio con il direttore de Il Foglio, ha evidenziato quello che definisce come "un paradosso"
Stati Uniti, la presenza dell'Ice in Italia per le Olimpiadi, l'Unione Europea e il conflitto in Ucraina, ma anche Mercosur, sono solo alcuni dei punti toccati dalla premier Giorgia Meloni nella lunga intervista rilasciata a Il Foglio.
Il paradosso della polemica sull'Ice
Proprio riguardo il continuo dibattito riguardo i rapporti con l'America e la situazione legata all'Ice, l'agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle dogane e dell'immigrazione, Meloni parla di contraddizione: "Non trova che sia un paradosso che proprio quelli che fanno continuamente polemica sui rapporti con gli Stati Uniti, che si stracciano le vesti per una presenza di esponenti delle forze di sicurezza statunitensi durante le Olimpiadi, come accade sempre in questi eventi con i diversi Paesi alleati, poi chiedano agli Stati Uniti di continuare a occuparsi della nostra difesa? Credo che questa confusione sia uno dei nostri principali problemi".
"Spese per la difesa necessarie"
Non manca anche un piccolo attacco alla sinistra che, secondo il premier, nasconde la testa sotto la sabbia soprattutto in tema di difesa. "Per lungo tempo l'Europa ha rinunciato a occuparsi della propria sicurezza e, nel tempo, si è arrivati addirittura a pensare che non esistesse alcun pericolo esterno dal quale doversi difendere. Non è un caso, infatti, che gran parte della sinistra italiana ed europea sostenga, ancora oggi nel contesto in cui ci troviamo, la tesi che le spese per la sicurezza e per la difesa siano inutili. Purtroppo, la realtà è molto diversa da ciò che vorrebbe la sinistra. Viviamo in un'epoca nella quale l'instabilità e l'incertezza sono diventate la normalità, ed è nostro dovere agire di conseguenza. Sarebbe esiziale, per i nostri popoli e per le nostre democrazie, nascondere la testa sotto la sabbia e pensare che il problema non esista" dice Giorgia Meloni.