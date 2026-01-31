Giorgia Meloni: "Polemizzano sull'Ice, ma poi chiedono agli Usa di occuparsi della nostra difesa"

Non manca anche un piccolo attacco alla sinistra che, secondo il premier, nasconde la testa sotto la sabbia soprattutto in tema di difesa. "Per lungo tempo l'Europa ha rinunciato a occuparsi della propria sicurezza e, nel tempo, si è arrivati addirittura a pensare che non esistesse alcun pericolo esterno dal quale doversi difendere. Non è un caso, infatti, che gran parte della sinistra italiana ed europea sostenga, ancora oggi nel contesto in cui ci troviamo, la tesi che le spese per la sicurezza e per la difesa siano inutili. Purtroppo, la realtà è molto diversa da ciò che vorrebbe la sinistra. Viviamo in un'epoca nella quale l'instabilità e l'incertezza sono diventate la normalità, ed è nostro dovere agire di conseguenza. Sarebbe esiziale, per i nostri popoli e per le nostre democrazie, nascondere la testa sotto la sabbia e pensare che il problema non esista" dice Giorgia Meloni.