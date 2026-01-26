Dopo il Mercosur l’Ue guarda verso l’India, accordo di libero scambio a un passo

COSA PREVEDE L’INTESA

Lo scopo è quello di ridurre i dazi e collaborare su settori strategici, come per esempio l’idrogeno, la manifattura avanzata e l’energia solare. Per l’Unione europea l’apertura verso l’India significherebbe, soprattutto, poter contare su catene di fornitura più diversificate e resilienti in caso di crisi. Inoltre, l’intesa guarda anche al fronte dell’intelligence, con un maggiore scambio di informazioni classificate e un’attività di prevenzione concertata sulle minacce terroristiche.