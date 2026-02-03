Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originale

Sono stati giorni di polemiche e di malumori, soprattutto tra i vertici della chiesa capitolina e monsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina che nelle ultime ore ha dato piena disponibilità alla modifica del dipinto. Sul caso si sono espressi anche diversi esponenti politici della maggioranza e delle opposizioni; da ultimo l'intervento il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha dato l'ok all'avvio delle indagini della Soprintendenza per consentire il raffronto con l'opera originale.