Angelo con il volto di Meloni, si va verso il ripristino dell'opera originale

Roma, folla per vedere l'angelo che somiglia a Giorgia Meloni
L'intervento solo dopo aver verificato negli archivi la discrepanza con l'affresco originale fatto nel 2000
Si va verso il ripristino dell'opera originale con la rimozione del presunto volto della premier dall'affresco presente nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma. Sembra essere questa la direzione in cui si muovono i vertici della Soprintendenza in merito al famoso angelo con il volto di Giorgia Meloni che avrebbe assunto l'attuale aspetto dopo l'intervento di "restauro" del 2025.
I tempi rimangono incerti, quel che invece è sicuro è che si deve attendere l'esito delle verifiche negli archivi della Soprintendenza stessa - essendo la chiesa in questione un ben vincolato - per individuare la documentazione, sia fotografica sia di progetto, relativa al dipinto originale, realizzato nel 2000. Documentazione che servirà a fare un raffronto con l'attuale dipinto per trovare eventuali discrepanze e procedere così al ripristino dell'originale.
Sono stati giorni di polemiche e di malumori, soprattutto tra i vertici della chiesa capitolina e monsignor Daniele Micheletti, responsabile di San Lorenzo in Lucina che nelle ultime ore ha dato piena disponibilità alla modifica del dipinto. Sul caso si sono espressi anche diversi esponenti politici della maggioranza e delle opposizioni; da ultimo l'intervento il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha dato l'ok all'avvio delle indagini della Soprintendenza per consentire il raffronto con l'opera originale.
Ma soprattutto potrebbero spegnersi i flash delle centinaia di curiosi che in questi giorni hanno affollato la chiesa situata nel cuore di Roma. Una vera e propria calca di persone in fila per immortalare l'angelo più discusso del momento. Che presto potrebbe cambiare volto.
