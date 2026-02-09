I 10 quadri più costosi al mondo: la classifica aggiornata

Il dripping come gesto assoluto: niente cavalletto, niente prospettiva, solo stratificazioni di segni e colature che registrano tempo, movimento e corpo dell’artista. Number 17A è una dichiarazione di poetica dell’Espressionismo Astratto americano. Il prezzo (circa 200 milioni) è quello riportato per una vendita privata nella maxi operazione che ha coinvolto il collezionista Ken Griffin e la fondazione di David Geffen. È uno dei casi in cui la storia dell’arte e la storia del denaro si toccano: Pollock come “pietra miliare” e, insieme, come bene rifugio d’élite.