New York, disegno di Rembrandt venduto all'asta per 18 milioni di dollari
L'opera è stata venduta a "Panthera", organizzazione mondiale leader nella conservazione di felini selvatici
Altra asta a suon di (tanti) dollari presso la sede principale di Sotheby's, a New York. Questa volta tocca al "Giovane leone riposante" del pittore olandese Rembrandt. Si tratta di uno dei tanti disegni realizzati dall’artista, alcuni dei quali ancora in mano a privati tendenzialmente restii a metterli all'asta. L'opera se l'è aggiudicata l'organizzazione "Panthera", leader mondiale nella conservazione di felini selvatici.