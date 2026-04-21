tutti pazzi per il caffè

Moka Day, festa in tutto il mondo: un rituale che "resiste" nonostante le nuove tecnologie

Il consumatore cerca l'autenticità che solo questo strumento sa offrire e non teme il tempo: resta il cuore pulsante del consumo domestico

21 Apr 2026 - 12:02
© Ansa

© Ansa

Nasce la giornata internazionale della moka, ricorrenza indetta, a partire da quest'anno, per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione, promossa dal Comitato italiano del caffè di Unione Italiana Food, coincide con la Giornata Mondiale della Creatività e dell'Innovazione e in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare "il legame indissolubile tra la moka e il genio industriale italiano".

Leggi anche

Le capsule del caffè entrano nella raccolta differenziata

Scrivania, caffè e chimica: quando l’ufficio fa scoccare la scintilla

Oggi la moka, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, "rimane - informa una nota - uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello globale". "In Italia - segnalano i promotori della giornata- è presente in quasi il 90% delle case mentre il suo mercato globale continua a crescere, con un tasso medio annuo di circa il 7%.

Caro-tazzina, l'aumento del caffè nei bar di Roma e Milano

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Caffè in polvere, che passione - Buono l'andamento del settore del caffè in polvere per moka: secondo il Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e dati 2024 il 64% del caffè venduto in Italia è macinato contro il 24% di caffè in cialde e capsule, mentre la restante percentuale si divide tra caffè solubile (4%) e in grani (8%). "La moka - afferma Michele Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano Caffè di Unione Italiana Food - resta il cuore pulsante del consumo domestico. In Italia, il caffè in polvere per moka rappresenta ancora quasi il 70% del mercato retail in volume. È un rituale che non teme il tempo e nonostante l'avvento di nuove tecnologie, il consumatore cerca l'autenticità che solo questo strumento sa offrire". 

Ti potrebbe interessare

videovideo
moka
caffe

Sullo stesso tema