Caffè in polvere, che passione - Buono l'andamento del settore del caffè in polvere per moka: secondo il Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food e dati 2024 il 64% del caffè venduto in Italia è macinato contro il 24% di caffè in cialde e capsule, mentre la restante percentuale si divide tra caffè solubile (4%) e in grani (8%). "La moka - afferma Michele Monzini, vicepresidente del Comitato Italiano Caffè di Unione Italiana Food - resta il cuore pulsante del consumo domestico. In Italia, il caffè in polvere per moka rappresenta ancora quasi il 70% del mercato retail in volume. È un rituale che non teme il tempo e nonostante l'avvento di nuove tecnologie, il consumatore cerca l'autenticità che solo questo strumento sa offrire".