Le capsule del caffè entrano nella raccolta differenziata (almeno per gli attori della filiera)

Prima di atterrare nelle case dei consumatori, le novità legislative previste dall'Unione europea impatteranno infatti sulle diverse filiere che si stanno preparando a gestire le novità. Per quanto riguarda l'alluminio, il consorzio Cial dispone già di un'esperienza quindicennale nel recupero tramite punti vendita. In alcune province (come Lecco e Monza e Brianza), è già attiva una sperimentazione per il conferimento domestico nella raccolta differenziata, dove le capsule vengono separate negli impianti di selezione del multimateriale leggero.



Circa un quinto delle capsule oggi in commercio è già in bioplastica. Grazie al consorzio Biorepack, queste possono essere conferite nell'organico, permettendo il recupero simultaneo sia del contenitore che del caffè residuo. La sfida maggiore per la complessità dei materiali misti riguarda invece, la gestione degli elementi in plastica tradizionale. Il Corepla sta studiando processi dedicati per valorizzare questi imballaggi e ridurre gli scarti.