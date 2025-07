Tassa Ue sulle sigarette: le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle

Non tutti gli Stati sono d'accordo. La Svezia ha già definito inaccettabile l'ipotesi di usare le tasse sul tabacco per finanziare il bilancio Ue. Anche l'Italia, assieme ad altri Paesi produttori come Grecia e Romania, teme effetti negativi su settori economici già fragili. Al contrario, Francia e Germania guidano il fronte dei favorevoli, chiedendo un aggiornamento della direttiva sulle accise che includa anche prodotti come sigarette elettroniche e nicotine pouches. La proposta arriverà al Collegio dei Commissari il 16 luglio. Dopo quella data inizierà il confronto tra i 27 Stati membri: servirà l'unanimità per approvare ogni modifica fiscale. Il percorso si preannuncia lungo e complesso, anche per la presenza di misure divisive come il finanziamento alla fissione nucleare. Ma l'obiettivo di fondo resta chiaro: rafforzare l'autonomia finanziaria dell'Unione e costruire un bilancio più solido e trasparente.