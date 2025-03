"Stop alle sigarette nel centro storico di Roma", verso il divieto di fumo all'aria aperta

Il documento, firmato da Lorenzo Minio Paluello, consigliere e capogruppo di Roma Futura, e Nathalie Naim, leader della Lista civica Gualtieri in Municipio, è stato discusso il 19 marzo. Durante la seduta, la maggioranza ha votato compatta a favore, ma l'assenza di alcuni consiglieri ha portato a una votazione in parità, con i voti contrari dell'opposizione. Nonostante ciò, la proposta sarà discussa nuovamente in consiglio giovedì prossimo, anche senza il parere della commissione. "Non si tratta di una battaglia contro i fumatori, ma una scelta di civiltà - afferma il capogruppo di Roma Futura al quotidiano "La Repubblica" - l'esempio di città come Milano e Amsterdam dimostra che regolamentare il fumo all'aperto è possibile e che i cittadini sono pronti a cambiamenti che portano benefici collettivi. Chiediamo quindi che il centro storico di Roma, già Patrimonio dell'Umanità Unesco, diventi un modello di salute pubblica e sostenibilità, con regole chiare e applicabili per garantire aria più pulita e spazi condivisi più vivibili. Il testo sottolinea, inoltre, la necessità di tutelare la salute dei cittadini, ricordando che il fumo è una delle principali cause di malattie respiratorie, cardiovascolari e oncologiche, sia per i fumatori che per i non fumatori, che rischiano di essere esposti al fumo passivo.