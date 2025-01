Milano, scatta il divieto di fumo all’aperto in città: ecco cosa cambia

A Milano è entrato in vigore il divieto di fumare in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico all’aperto. Si tratta della nuova fase del Regolamento per la Qualità dell'Aria, approvato dal Consiglio Comunale nel 2020, che estende la misura già attiva in alcune zone della città come fermate dei mezzi pubblici, parchi e strutture sportive. Ora, per accendere una sigaretta, sarà necessario trovarsi in un’area isolata dove sia possibile mantenere una distanza di almeno 10 metri dalle altre persone. Per i trasgressori sono previste multe dai 40 ai 240 euro.