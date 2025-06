Francia, divieto di fumo in spiagge, parchi e fermate dei bus

In Francia, ora è ufficialmente vietato fumare in spiaggia, in un parco, sotto una pensilina dell'autobus o davanti a una scuola superiore. Promessa per la fine del 2023 e annunciata a fine maggio dalla ministra della Salute Catherine Vautrin, la misura, emanata con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sabato e che entra in vigore oggi, domenica 29 giugno, si applica in particolare alle spiagge "durante la stagione balneare", ai parchi e giardini pubblici e alle "aree riservate all'attesa dei passeggeri" dei mezzi pubblici. Riguarda anche le immediate vicinanze di biblioteche, impianti sportivi (stadi, piscine, ecc.), scuole o strutture che accolgono minori, dove sarà vietato fumare sigarette "entro un perimetro di almeno 10 metri", ha dichiarato il ministero della Salute in un comunicato stampa. Un nuovo testo dovrebbe, "nei prossimi giorni", definire formalmente questo perimetro e la nuova segnaletica - un pittogramma - per queste nuove "aree senza fumo". Le sigarette elettroniche non sono interessate da questo divieto.