Giornata della Terra: un impegno globale tra consapevolezza, azione e curiosità

Iniziative in tutto il mondo - La Giornata della Terra non è solo un momento simbolico, ma un’occasione concreta per agire. In molte città si organizzano campagne di riforestazione e piantumazione di alberi; giornate di pulizia di spiagge, parchi e aree urbane; eventi educativi nelle scuole e nelle università; conferenze e incontri promossi da associazioni come Wwf e Greenpeace. In Italia, numerose iniziative locali coinvolgono cittadini e istituzioni, con attività che spaziano dalla mobilità sostenibile ai laboratori sul riciclo.