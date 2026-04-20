Giornata mondiale della Terra, la torre Mediaset si tinge di verde

La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il Futuro e sul sito web dedicato. Anche quest’anno, in segno di adesione all’iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ribadisce così l’impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la Terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.