iscritto al prestigioso college

Il principe George sulle orme di papà William: andrà a studiare a Eton

Dopo mesi di indiscrezioni, rivelata la scuola che a settembre frequenterà il primogenito dell'erede al trono

16 Giu 2026 - 17:11
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Tale padre, tale figlio. Anche nel percorso di studi. Il principe George, infatti, dall'autunno diventerà uno studente dell'Eton College, uno degli istituti più prestigiosi e simbolici della Gran Bretagna, proprio come fu suo padre William. La conferma arriva dalla Casa reale britannica, dopo mesi di indiscrezioni.

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Nel college di papà William e non in quello di mamma Kate: ecco perché

 "Kensington Palace conferma che il principe George frequenterà l'Eton College a partire da settembre", ha reso noto il palazzo.

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© Withub

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Da mesi circolavano voci su dove il secondo in linea di successione al trono avrebbe proseguito gli studi, con alcuni osservatori che prevedevano che la scelta sarebbe caduta sul Marlborough College, l'istituto frequentato da sua madre, la principessa Kate.

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Studente dell'Eton College fu anche Harry

 Eton, collegio fondato nel 1440 dal re Enrico VI, vanta di aver formato i leader del Regno Unito, tra cui gli ex primi ministri Robert Walpole, David Cameron e Boris Johnson.

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Oltre a suo padre, anche lo zio di George, il principe Harry, e il prozio, il conte Charles Spencer, hanno frequentato la scuola, dove gli allievi indossano ancora la tradizionale uniforme composta da frac, colletti bianchi rigidi e pantaloni gessati.

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© Instagram ph. Josh Shinner | 12 anni
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La carriera scolastica del principe George

 George, 12 anni, frequenta attualmente la Lambrook, una scuola privata di preparazione nel Berkshire. Anche i suoi fratelli, la principessa Charlotte, 11 anni, e il principe Louis, 8 anni, frequentano la stessa scuola, che si trova vicino alla residenza di famiglia a Windsor, a ovest di Londra.

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