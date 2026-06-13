Kate Middleton in azzurro (coordinata ai figli) incanta tutti: un look che è un omaggio a Diana

La principessa del Galles, Catherine, eterea in azzurro accompagnata dai tre figli: George, 12 anni, Charlotte, 11, e Louis, 8. Kate Middleton è la protagonista più acclamata del Trooping the Colour, la tradizionale celebrazione del compleanno ufficiale del Re a Londra a cui hanno partecipato migliaia di britannici e turisti. Ufficiale perché Carlo III è nato il 14 novembre, ma per tradizione il compleanno del Re d'Inghilterra si festeggia in giugno. Kate era coordinata ai figli, il principe George e il principe Louis, che indossavano una cravatta azzurra, perfettamente abbinata al cappotto-abito della mamma. Mentre Charlotte indossava un abito da tè bianco con maniche a sbuffo e abbottonatura frontale. L'abito-cappotto indossato da Kate - vita stretta e spalle marcate, abbinato a un cappello a tesa larga scultoreo, con fiocco - ha ricordato a molti quello indossato da Diana nel 1987, entrambi creazioni della stilista Catherine Walker.