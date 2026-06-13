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Kate Middleton in azzurro (coordinata ai figli) incanta tutti: un look che è un omaggio a Diana

La principessa ha sfilato insieme ai figli alla parata Trooping the Colour, festa per celebrare il compleanno ufficiale di Re Carlo (che è nato in novembre ma festeggia, per tradizione, a giugno)

13 Giu 2026 - 16:08
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La principessa del Galles, Catherine, eterea in azzurro accompagnata dai tre figli: George, 12 anni, Charlotte, 11, e Louis, 8. Kate Middleton è la protagonista più acclamata del Trooping the Colour, la tradizionale celebrazione del compleanno ufficiale del Re a Londra a cui hanno partecipato migliaia di britannici e turisti. Ufficiale perché Carlo III è nato il 14 novembre, ma per tradizione il compleanno del Re d'Inghilterra si festeggia in giugno. Kate era coordinata ai figli, il principe George e il principe Louis, che indossavano una cravatta azzurra,  perfettamente abbinata al cappotto-abito della mamma. Mentre Charlotte indossava un abito da tè bianco con maniche a sbuffo e abbottonatura frontale. L'abito-cappotto indossato da Kate - vita stretta e spalle marcate, abbinato a un cappello a tesa larga scultoreo, con fiocco - ha ricordato a molti quello indossato da Diana nel 1987, entrambi creazioni della stilista Catherine Walker.

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Il monarca e la moglie, la regina Camilla, che per la prima volta si è affacciata in divisa anziché in abiti borghesi come Kate, hanno sfilato in carrozza lungo The Mall da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, accompagnati da centinaia di guardie.  Il principe William ha accompagnato la parata a cavallo, proprio come gli zii, i principi Anna ed Edoardo. Tra la folla si potevano scorgere anche alcuni oppositori della monarchia che hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan contro il re Carlo III.

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Le Frecce Rosse

 Al termine, un corteo ha riportato la famiglia reale a Buckingham Palace e i cannoni hanno sparato 41 salve. Momento molto atteso della cerimonia, il passaggio delle Frecce Rosse: la pattuglia acrobatica dell'aviazione britannica, che ha sorvolato la zona, lasciando scie di vapore rosse, bianche e blu sul centro di Londra. La parata aerea è stata seguita dai reali dal balcone, prima dell'inno nazionale. 

Kate Middleton alla parata Trooping the Colour

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