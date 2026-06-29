Il principe George compie 12 anni, ecco come è cambiato nel tempo
© Instagram ph. Josh Shinner | 12 anni
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Il principe George e Kate Middleton © Instagram
Il tempo passa anche per gli eredi al trono britannico e il principe George ne è la dimostrazione più evidente. Durante un'uscita pubblica insieme a mamma Kate, il primogenito dei principi del Galles ha attirato l'attenzione per un dettaglio che ha fatto rapidamente il giro del Web: a soli 12 anni è ormai alto quasi quanto la madre.
George ha accompagnato la principessa del Galles, moglie dell'erede al trono William, in una visita alla base della Royal Air Force di Coningsby, nel Lincolnshire, organizzata in occasione dell'Armed Forces Day, la giornata dedicata agli uomini e alle donne che prestano o hanno prestato servizio nelle forze armate britanniche.
Nel video pubblicato sui profili social ufficiali dei principi del Galles, madre e figlio incontrano piloti, tecnici e ingegneri impegnati nella manutenzione degli storici velivoli della Battle of Britain Memorial Flight. Durante la visita, George ha anche avuto l'opportunità di sedersi a bordo di uno degli aerei custoditi nella base militare.
Kate Middleton, che dall'agosto 2023 ricopre il ruolo di Royal Honorary Air Commodore della Raf Coningsby, si è intrattenuta a lungo con piloti e personale tecnico, approfondendo la storia degli aerei e il lavoro necessario per mantenerli operativi.
A corredo del filmato, i principi del Galles hanno condiviso un messaggio dedicato alle forze armate britanniche. "Onorare il servizio e il sacrificio", si legge nel post, che prosegue ricordando come conoscere la storia di questi velivoli e incontrare chi continua a preservarne l'eredità rappresenti un potente richiamo al coraggio, alla professionalità e alla dedizione di chi ha servito il Paese in passato e di chi continua a farlo oggi.
Se il significato della visita ha ricevuto grande attenzione, i commenti degli utenti si sono concentrati soprattutto su George. Nel video, infatti, il 12enne appare ormai quasi alto quanto Kate Middleton, che misura circa un metro e 75.
Sui social molti fan della famiglia reale hanno espresso stupore per la sua crescita. C'è chi ha scherzato chiedendosi quando il piccolo George sia diventato così grande, chi ha osservato che sembra cresciuto in pochissimo tempo e chi ha fatto notare come ormai sia praticamente della stessa statura della madre.
Quella alla base della Raf non è stata la prima occasione in cui George ha mostrato interesse per il mondo dell'aviazione. Già nel 2024 era emerso che il giovane principe aveva iniziato a prendere le prime lezioni di volo, effettuando il suo battesimo dell'aria in un aeroporto vicino alla precedente residenza di famiglia a Windsor Great Park.
Durante le vacanze estive aveva sorvolato l'area del White Waltham Airfield, nel Berkshire, alimentando le ipotesi di una possibile passione destinata a seguire le orme del padre, il principe William, pilota qualificato e già in servizio nelle forze armate britanniche. Non a caso, dopo la visita alla Raf, sui social non sono mancati i commenti di chi immagina per lui un futuro nei cieli, con messaggi come: "E così è nato un pilota".
Nel frattempo Kensington Palace ha confermato un altro importante passo nel percorso di crescita del futuro re. Da settembre George frequenterà infatti l'Eton College, lo storico istituto scelto anche dal padre William e frequentato nel corso degli anni da numerosi membri della famiglia reale, politici e personalità di primo piano del Regno Unito. Una nuova tappa che segna ufficialmente l'ingresso del giovane principe nell'adolescenza e in una fase sempre più centrale del suo futuro ruolo nella monarchia britannica.
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