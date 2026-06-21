William è nato nel 1982 e ha sposato Kate Middleton nel 2011, con cui ha recentemente festeggiato i 15 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: George, Charlotte e Louis, tutti attualmente impegnati nel percorso scolastico. Il primogenito è destinato a iniziare il prossimo settembre il suo percorso all'Eton College, una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, scelta che conferma la continuità con la tradizione educativa della famiglia.