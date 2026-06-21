Il principe William pensa a un nuovo look
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Il principe William con i figli, i principi George, Charlotte e Louis, a Natale 2024 © IPA
Doppia, grande celebrazione per il principe William: il suo compleanno (44 anni) e la Festa del Papà, che quest'anno sono caduti nello stesso giorno. La famiglia reale ha voluto condividere questo momento privato sui propri canali social, dove è comparso un messaggio affettuoso accompagnato da un'immagine che ha subito attirato l'attenzione dei sudditi e degli osservatori della Royal Family.
Per festeggiare la doppia ricorrenza, la famiglia reale ha scelto un'immagine che ritrae William insieme alla figlia Charlotte. Lo scatto mostra il principe mentre abbraccia la figlia 11enne in un momento informale successivo alla parata del Trooping the Colour, tenutasi una settimana fa.
La foto è stata accompagnata da un messaggio semplice e molto personale: "Buon compleanno e buona festa del Papà al miglior padre al mondo! Ti amiamo tantissimo. C, G, C & L". Un augurio firmato dai membri più vicini della famiglia, che hanno voluto sottolineare il legame affettivo con parole dirette e senza formalità.
Lo scatto scelto non è casuale. È stato realizzato dal fotografo Matt Porteous, uno degli autori maggiormente coinvolti per immortalare i momenti più intimi della famiglia del Galles, lontani dalle occasioni ufficiali e dagli impegni pubblici.
L'immagine proviene da un momento successivo al Trooping the Colour dello scorso weekend, e restituisce un ritratto più spontaneo del principe, lontano dalla rigidità delle cerimonie pubbliche e più vicino alla sua dimensione familiare.
Quest'anno il compleanno del principe è caduto proprio in concomitanza con la Festa del Papà, rendendo la celebrazione ancora più simbolica. In Inghilterra la Festa del Papà viene sempre celebrata la terza domenica di giugno.
La giornata è stata vissuta in modo riservato, come da tradizione per la famiglia reale, con un profilo volutamente discreto e lontano da eventi pubblici. Il messaggio condiviso sui social rappresenta l'unico elemento ufficiale reso pubblico, a conferma della scelta di mantenere la ricorrenza in un contesto strettamente familiare.
William è nato nel 1982 e ha sposato Kate Middleton nel 2011, con cui ha recentemente festeggiato i 15 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: George, Charlotte e Louis, tutti attualmente impegnati nel percorso scolastico. Il primogenito è destinato a iniziare il prossimo settembre il suo percorso all'Eton College, una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, scelta che conferma la continuità con la tradizione educativa della famiglia.
Nel corso degli anni, il principe ha più volte parlato pubblicamente del suo ruolo di padre, sottolineando quanto questa esperienza abbia influenzato profondamente la sua vita personale. William ha raccontato di organizzare spesso i propri impegni ufficiali in funzione della routine familiare e della gestione dei figli.
Ha poi definito la paternità come un'esperienza "che cambia la vita", spiegando come diventare genitore abbia modificato la sua percezione delle priorità e del valore del tempo. "Ti rendi conto di quanto sia preziosa la vita e questo ti fa cambiare prospettiva", ha dichiarato in passato, evidenziando l'impatto emotivo di questo ruolo.
In occasione della Festa del Papà, anche il profilo ufficiale della Royal family ha condiviso un ulteriore contenuto dedicato alla ricorrenza. È stata pubblicata una fotografia del re da giovane insieme a Filippo, accompagnata da un messaggio rivolto a tutti i padri. Il testo ha voluto includere anche un pensiero per chi non può più vivere questa giornata con il proprio genitore, ricordando Filippo, scomparso nel 2021 all'età di 99 anni. Un tributo che ha unito memoria e celebrazione, estendendo il significato della ricorrenza oltre la sola famiglia reale.
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