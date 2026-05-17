un conto che fa discutere

Kate e William, un affitto da "re": la nuova casa a Windsor costa più del previsto

Tra cifre record, valutazioni di mercato e vecchie polemiche sulle residenze degli zii Andrew ed Edward, il nuovo contratto della coppia reale riaccende il dibattito su quanto (e come) la monarchia paghi davvero per vivere nelle sue dimore più prestigiose

17 Mag 2026 - 11:02
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Vivere nel cuore di Windsor ha un prezzo, anche se sei il Principe e la Principessa del Galles. Secondo i documenti emersi, Kate e William verseranno circa 307.500 sterline l’anno di affitto per Forest Lodge, la nuova villa immersa nel Windsor Great Park che dovrebbe diventare la loro “casa definitiva”. La cifra è significativamente più alta rispetto a quella pagata dai precedenti inquilini della proprietà (quasi 100 mila sterline in più) ed è stata stabilita dopo valutazioni indipendenti effettuate da diverse e importanti società immobiliari. Una mossa che arriva in un momento particolarmente delicato per la monarchia britannica dopo le polemiche sulle abitazioni reali assegnate ai principi Andrew ed Edward.

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Una risposta alle critiche sulla Royal Family La pubblicazione dell’accordo d’affitto viene letta nel Regno Unito anche come una risposta indiretta alle critiche rivolte negli ultimi anni alla gestione degli immobili della Corona. Le discussioni più accese hanno riguardato soprattutto Prince Andrew, residente da anni nella Royal Lodge di Windsor, e Prince Edward, accusati da parte dell’opinione pubblica di beneficiare di condizioni abitative considerate troppo vantaggiose rispetto ai normali canoni di mercato. Nel caso di William e Kate, invece, il Crown Estate avrebbe insistito affinché l’accordo fosse negoziato “a condizioni di mercato” e senza agevolazioni particolari, proprio per evitare nuove controversie.

Bafta 2026, Kate Middleton e il principe William insieme sul red carpet

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© IPA | Bafta 2026, l’arrivo di Kate Middleton e del principe William alla Royal Festival Hall di Londra
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Addio ad Adelaide Cottage -  La coppia reale viveva dal 2022 ad Adelaide Cottage, una residenza molto più modesta situata all’interno del parco del Castello di Windsor. La scelta, all’epoca, era stata motivata dal desiderio di offrire una vita più tranquilla ai figli George, Charlotte e Louis, lontano dalla pressione di Londra.

La nuova "forever home" - Fonti vicine alla famiglia reale descrivono Forest Lodge come la residenza destinata ad accompagnare William e Kate anche quando lui diventerà re. La casa si trova sempre nell’area di Windsor, vicino alla scuola frequentata dai tre figli della coppia, e garantirebbe maggiore privacy rispetto alla precedente sistemazione. Negli ultimi mesi, inoltre, la stampa britannica aveva parlato di un desiderio della famiglia Wales di lasciarsi alle spalle un periodo difficile segnato dalla malattia di Kate e dalle cure contro il cancro affrontate dalla principessa.

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Come è fatta la nuova residenza - Secondo le informazioni riportate dalla stampa britannica, Forest Lodge sarebbe una dimora di ampie dimensioni, pensata per rispondere alle esigenze di una famiglia con tre figli e un elevato livello di sicurezza e privacy. La proprietà includerebbe otto camere da letto, oltre a diversi saloni di rappresentanza, sale da pranzo e ambienti di servizio distribuiti su più livelli. Gli interni comprenderebbero anche numerosi bagni (il numero esatto non è stato reso ufficiale), oltre a stanze dedicate allo studio e al lavoro, spazi per il personale domestico e aree separate per gli ospiti. All’esterno, la villa sarebbe circondata da ampi giardini privati all’interno del perimetro protetto del Windsor Great Park, elemento che garantisce ulteriore riservatezza rispetto alle residenze reali più esposte.

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