Come è fatta la nuova residenza - Secondo le informazioni riportate dalla stampa britannica, Forest Lodge sarebbe una dimora di ampie dimensioni, pensata per rispondere alle esigenze di una famiglia con tre figli e un elevato livello di sicurezza e privacy. La proprietà includerebbe otto camere da letto, oltre a diversi saloni di rappresentanza, sale da pranzo e ambienti di servizio distribuiti su più livelli. Gli interni comprenderebbero anche numerosi bagni (il numero esatto non è stato reso ufficiale), oltre a stanze dedicate allo studio e al lavoro, spazi per il personale domestico e aree separate per gli ospiti. All’esterno, la villa sarebbe circondata da ampi giardini privati all’interno del perimetro protetto del Windsor Great Park, elemento che garantisce ulteriore riservatezza rispetto alle residenze reali più esposte.