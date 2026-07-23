"Tassateci, vogliamo pagare più tasse", la lettera di alcuni milionari britannici ad Andy Burnham

Nel testo vengono citati anche alcuni numeri: il 75 percento dei milionari britannici intervistati sostiene tasse più alte su se stessi per difendere ciò di cui sono orgogliosi del proprio Paese, mentre l'88 percento è orgoglioso di vivere in Gran Bretagna. "I milionari sono un gruppo patriottico: amiamo questo Paese e vogliamo che abbia successo" prosegue la lettera. "È tempo di una Gran Bretagna migliore; è tempo che tutti qui si sentano come Gran Bretagna. È ora di tassare noi, i super ricchi" conclude.