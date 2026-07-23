"Tassateci, vogliamo pagare più tasse", la lettera di alcuni milionari britannici ad Andy Burnham
Tra i firmatari l'ex calciatore e conduttore tv Gary Lineker, l'imprenditrice Julia Davies e il musicista Brian Eno
Un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri vip, ha scritto una lettera al neo premier laburista Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. L'iniziativa è promossa dall'organizzazione Patriotic Millionaires Uk.
"Caro Primo Ministro: tassateci" si legge nella lettera "Siamo orgogliosi di pagare e siamo qui per restare". La volontà di questo gruppo è pagare più tasse per ridurre le disuguaglianze, investire in posti di lavoro sostenibili, rafforzare ospedali, scuole e assistenza sociale, sostenere gli imprenditori con le competenze e le infrastrutture di cui hanno bisogno, e dare alle piccole imprese accesso a finanziamenti accessibili.
Nel testo vengono citati anche alcuni numeri: il 75 percento dei milionari britannici intervistati sostiene tasse più alte su se stessi per difendere ciò di cui sono orgogliosi del proprio Paese, mentre l'88 percento è orgoglioso di vivere in Gran Bretagna. "I milionari sono un gruppo patriottico: amiamo questo Paese e vogliamo che abbia successo" prosegue la lettera. "È tempo di una Gran Bretagna migliore; è tempo che tutti qui si sentano come Gran Bretagna. È ora di tassare noi, i super ricchi" conclude.