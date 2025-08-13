Logo Tgcom24
Mondo
TEGOLA SUL GOVERNO STARMER

Migranti, in un anno oltre 50mila sbarchi in Gran Bretagna

13 Ago 2025 - 00:36
© Afp

Nell'ultimo anno sono stati oltre 50mila i migranti approdati sulle rive della Gran Bretagna, dopo aver attraversato la Manica. I numeri record vengono indicati dai dati aggiornati del ministero dell'Interno, che ha conteggiato gli arrivi di clandestini nei 13 mesi trascorsi dal ritorno a Downing Street dei laburisti, dopo le elezioni di luglio 2024. Si tratta di un'altra tegola per il governo di Keir Starmer, da tempo in crisi di consensi. La politica dei rimpatri, rivendicata dal premier, produce numeri incomparabilmente inferiori rispetto a quelli dei nuovi arrivi. E le opposizioni di destra sottolineano che "il Paese è fuori controllo" evocando legami tra immigrazione e criminalità. 

migranti
gran bretagna

