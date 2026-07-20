Andy Burnham: "Mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro"

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C'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, dopo la proclamazione a leader del Partito laburista al posto di Keir Starmer. A rimarcarla è lo stesso ex sindaco di Manchester in un'intervista pubblicata dal quotidiano britannico The Times, rivelando che suo padre Roy, 86 anni, già tecnico dei telefoni e vecchio militante del Labour, è in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato. Dunque, l'uomo non sarebbe consapevole di quanto accaduto al figlio a Downing Street.
Burnham è il nuovo premier del Regno Unito
La madre (ex centralinista) è anche lei attivista laburista da una vita, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica 19 luglio l'anziano genitore con i suoi figli. "È molto triste il fatto che non ne sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa", ha concluso.