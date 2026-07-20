Andy Burnham: "Mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro"

La madre (ex centralinista) è anche lei attivista laburista da una vita, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica 19 luglio l'anziano genitore con i suoi figli. "È molto triste il fatto che non ne sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa", ha concluso.