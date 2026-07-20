l'intervista al the times

Andy Burnham: "Mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro"

A raccontarlo è lo stesso ex sindaco di Manchester: "È molto triste il fatto che non ne sappia nulla, perché ne sarebbe fiero"

20 Lug 2026 - 16:13
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

C'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, dopo la proclamazione a leader del Partito laburista al posto di Keir Starmer. A rimarcarla è lo stesso ex sindaco di Manchester in un'intervista pubblicata dal quotidiano britannico The Times, rivelando che suo padre Roy, 86 anni, già tecnico dei telefoni e vecchio militante del Labour, è in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato. Dunque, l'uomo non sarebbe consapevole di quanto accaduto al figlio a Downing Street.

Leggi anche

Gran Bretagna, Andy Burnham nuovo leader del Labour: da lunedì guiderà il governo di Carlo III

Regno Unito, Burnham è il nuovo premier: "La sfida è restituire stabilità al Paese"

Burnham è il nuovo premier del Regno Unito

 La madre (ex centralinista) è anche lei attivista laburista da una vita, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica 19 luglio l'anziano genitore con i suoi figli. "È molto triste il fatto che non ne sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa", ha concluso.

Google Preferred Site

Ti potrebbe interessare

videovideo
andy burnham
regno unito
alzheimer

Sullo stesso tema