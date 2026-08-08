Schengen Spagna-Italia, controlli alle frontiere: cosa cambia per chi viaggia

I voli e i collegamenti marittimi tra Italia e Spagna operano regolarmente. Per quanto riguarda gli ingressi nel nostro Paese, i controlli sui passeggeri riguardano esclusivamente i cittadini di Paesi terzi, extra Unione europea, in arrivo dalla Spagna, per verificarne la regolarità di ingresso e il possesso dei documenti idonei a circolare nell'area Schengen. Per i cittadini italiani, spagnoli e degli altri Paesi Ue non cambia nulla: possono continuare a viaggiare senza controlli aggiuntivi né aggravi burocratici, come precisato da fonti del Viminale. Le verifiche sono state definite dal ministro dell'Interno Piantedosi come "mirate" e finalizzate a "controllare la regolarità di circolazione dei cittadini extra UE in area Schengen", quindi effettuate a campione e non su tutti i passeggeri. Nei primi giorni di applicazione, la società Sea, che gestisce gli scali di Malpensa e Linate, ha riferito che "al momento non si registrano criticità". Secondo le misure adottate da Madrid, invece, chi viaggia dall'Italia verso la Spagna sarà sottoposto a controlli più "duri": per i cittadini dell'Unione Europea sarà necessaria la verifica dell'identità - è sufficiente la carta d'identità - e nel caso dei cittadini di Paesi terzi sarà necessario il passaporto e il visto con permesso di soggiorno.