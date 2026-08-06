Crisi migranti a Ceuta, per gli 007 spagnoli "possibile nuovo assalto il 15 agosto"

Il portavoce della Commissione europea, nel briefing con la stampa sottolinea come si sia "effettivamente constatato che ci sono stati canali di manipolazione e interferenza di informazioni straniere, in particolare quelli russi, che hanno cercato rapidamente di amplificare la situazione relativa a Ceuta su diverse piattaforme, a partire dal 30 luglio, sebbene nei giorni precedenti non avessimo riscontrato tale attività". Nonostante questa situazione, l'Esecutivo Ue "continuerà a collaborare con gli Stati membri, con le diverse piattaforme e con le autorità competenti per valutare la situazione soprattutto per quanto riguarda la disinformazione".