Crisi migranti a Ceuta, per gli 007 spagnoli "possibile nuovo assalto il 15 agosto"
A riportarlo è Cadena Ser, che sottolinea come per il Centro nazionale d'intelligence è "credibile" la campagna diffusa sui social network
La possibile nuova "invasione" di migranti a Ceuta prevista per il 15 agosto è possibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro nazionale d'intelligence (Cni) spagnolo considera "pienamente credibile" la campagna diffusa sui social network che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'exclave spagnola a Ferragosto. Non solo, non si esclude nemmeno che gli organizzatori possano anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa, dopo l'ampia eco mediatica del tamtam in rete. Il Cni monitora da giorni gruppi su Facebook, WhatsApp e profili TikTok dove circolano messaggi e false informazioni su presunte falle nei controlli di frontiera.
Ue: "Fatti amplificati dalla disinformazione russa"
Il portavoce della Commissione europea, nel briefing con la stampa sottolinea come si sia "effettivamente constatato che ci sono stati canali di manipolazione e interferenza di informazioni straniere, in particolare quelli russi, che hanno cercato rapidamente di amplificare la situazione relativa a Ceuta su diverse piattaforme, a partire dal 30 luglio, sebbene nei giorni precedenti non avessimo riscontrato tale attività". Nonostante questa situazione, l'Esecutivo Ue "continuerà a collaborare con gli Stati membri, con le diverse piattaforme e con le autorità competenti per valutare la situazione soprattutto per quanto riguarda la disinformazione".