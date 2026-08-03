Migranti, Madrid: "Italia è inondata, è Paese in Ue con più arrivi irregolari"

"Ci sono stati governi che non sono stati all'altezza" della situazione, e "il governo italiano è stato uno di questi", ha aggiunto Albares, parlando della crisi a Ceuta. "Ci sono stati anche politici e partiti non all'altezza", "io esigo e chiedo unità di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla" che sono "città spagnole ed europee", ha proseguito il ministro. Albares ha sostenuto che Ceuta e Melilla "non sono mai state minacce per lo spazio Schengen", mentre sì lo sono stati "altri spazi europei e la Spagna è sempre stata solidale". "Quando ci sono state crisi, ripetute, a Lampedusa, perché il governo italiano non riesce a gestire" la situazione, "o alla frontiera con la Bielorussia o l'esodo dei siriani, la Spagna è stata sempre solidale, politicamente e nei fatti", ha difeso Albares.