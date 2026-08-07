Ceuta, Spagna: "L'Italia revochi i controlli alle frontiere o adotteremo misure" | Migrante morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio
Il governo di Madrid dà un ultimatum a Roma, sostenendo che la decisione di sospendere Schengen sia stata ingiusta e discriminatoria: "Entro il 9 agosto"
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Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il primo agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che, in caso contrario, adotterà misure di risposta "proporzionali". In una nota ufficiale, l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana "ingiusta, contraria agli interessi dell'Ue e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola", sostenendo che sia stata adottata "senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al Codice delle frontiere Schengen né alla verità".
Giovedì, 30 luglio, circa 50mila persone provenienti dal Marocco hanno varcato il confine con l'exlcave spagnola di Ceuta, soprattutto via mare. Decine di persone hanno perso la vita nel tentativo di migrare verso il territorio appartenente al Paese europeo, tra queste un uomo che ha tentato l'impresa con il suo parapendio: l'aliante è precipitato, mietendo la prima vittima della migrazione "via aria".
Procura spagnola pronta ad agire contro chi rifiuta accoglienza minori da Ceuta
Intanto la procura generale spagnola ha ordinato alle procure minorili di vigilare sui bambini e adolescenti non accompagnati arrivati a Ceuta durante l'ondata migratoria della scorsa settimana e di intervenire qualora una comunità autonoma rifiuti di accoglierli nell'ambito del piano di redistribuzione previsto dal governo. Il decreto mira ad "assicurare la protezione" dei minori e a "garantire un'adeguata accoglienza e assistenza immediata". Secondo i dati della ministra della Gioventù e dell'Infanzia spagnola, Sira Rego, sono almeno 1.342 i minori già registrati nel sistema di accoglienza di Ceuta, anche se non sono stati ancora identificati.