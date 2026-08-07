Intanto la procura generale spagnola ha ordinato alle procure minorili di vigilare sui bambini e adolescenti non accompagnati arrivati a Ceuta durante l'ondata migratoria della scorsa settimana e di intervenire qualora una comunità autonoma rifiuti di accoglierli nell'ambito del piano di redistribuzione previsto dal governo. Il decreto mira ad "assicurare la protezione" dei minori e a "garantire un'adeguata accoglienza e assistenza immediata". Secondo i dati della ministra della Gioventù e dell'Infanzia spagnola, Sira Rego, sono almeno 1.342 i minori già registrati nel sistema di accoglienza di Ceuta, anche se non sono stati ancora identificati.