Stando alle prime informazioni divulgate dalle forze dell'ordine locali, il giovane aveva noleggiato un parapendio e si era lanciato dalle montagne marocchine - nell'area di Benzù - nella speranza di raggiungere Ceuta. Sarebbe però precipitato fatalmente in mare poco prima di atterrare. Sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere perché il giovane ha perso il controllo del parapendio. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina.